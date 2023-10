L182 war gesperrt Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Bornheim-Brenig

Laut Polizei Bonn geriet ein 28-jähriger Autofahrer, der in Richtung Heimerzheim unterwegs war, etwa 500 Meter außerhalb der Ortslage Brenig in den Gegenverkehr. Beim Zusammenprall blieb er selbst unverletzt. Seine 64-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die 75-jährige Fahrerin des anderen Autos und deren 81-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Landesstraße blieb bis 13.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 50.000 Euro.