Personalmangel in der Verwaltung Konzept für Bornheimer Wirtschaftswege wird noch dauern

Um endlich einen Schritt weiter zu kommen, preschte die UWG in der jüngsten Ausschusssitzung erneut vor. Nach ihren Vorstellungen sollte ein externes Büro möglichst zügig beauftragt werden, um noch in diesem Jahr einen Förderantrag fristgerecht bei der Bezirksregierung Köln einzureichen. „Es wird Zeit. Das Thema beschäftigt uns seit drei Jahren“, erklärte Josef Müller von der UWG. Dabei verwies er auf das Integrierte Mobilitätskonzept für Bornheim, das derzeit erarbeitet wird und noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. „Da ist das Wirtschaftswegekonzept ein wichtiger Baustein“, heißt es in der Begründung der Antragstellerin.