Theater am Bornheimer Gymnasium Wie Schüler sich vor Cybermobbing schützen können

Mit dem Tourneetheater „Comic on!“ hat das Humboldt-Gymnasium bereits gute Erfahrungen gemacht. „Über Cybermobbing müssen externe Personen mit den Kindern reden, nicht ich als Lehrerin“, erklärte Christine Wobben, Kunst-, Biologie- und Beratungslehrerin am AvH, warum sie das Angebot erneut an die Schule holte. „Die Schauspieler sind näher an den Schülerinnen und Schülern dran, und das Theater ist ein gutes Medium dafür. So können die Kinder richtig mitfühlen, und das Thema kommt hoffentlich besser bei ihnen an“, sagte die 44-Jährige. Obwohl fast alle Kinder ab der fünften Klasse ein Smartphone hätten, halte sich Cybermobbing an der Bornheimer Schule ihrer Erfahrung nach in Grenzen, sagte Wobben, die außerdem als Psychotherapeutin tätig ist. Sie stellte aber auch klar: „Vieles passiert in den Pausen beziehungsweise, wenn kein Lehrpersonal dabei ist.“