Jugendförderung in Bornheim : Ein Preis für neue und nachhaltige Ideen

Jugendförderung in Bornheim

Fördern die Kinder- und Jugendarbeit in Bornheim: Sarah Schmitz-Walber, Wolfgang Henseler und Jochen Bauer von der Bornheimer Bürgerstiftung „Unsere Kinder – Unsere Zukunft“. Foto: Hans-Peter Fuss

Bornheim Die Bornheimer Bürgerstiftung lobt einen Preis aus. Dieser ist mit 5000 Euro dotiert. Das muss man tun, um zu gewinnen.

Die Bornheimer Bürgerstiftung „Unsere Kinder – Unsere Zukunft“ lobt einen Preis für Ideen aus, die die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt nachhaltig verbessern. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und soll 2023 erstmals vergeben werden.

Sarah Schmitz-Walber, Wolfgang Henseler und Jochen Bauer vom Stiftungsrat erläuterten jetzt Sinn und Zweck des Preises. Er solle dazu dienen, Projekte in Schulen, Kitas oder Vereinen zu fördern. „Wir wollen Neues initiieren, tolle Ideen honorieren, Innovationen mobilisieren und inspirieren“, sagte Schmitz-Walber. Dies könne etwa ein Forschungsprojekt von Studierenden in Bornheim sein.

Das Preisgeld könnte auch aufgeteilt werden

„Wir wollen etwas anstoßen, einen Nachahmeffekt erzielen, Strukturen und Kooperationen schaffen“, ergänzte Bauer. Man wolle etwas „ins Rollen bringen, einen Schneeballeffekt schaffen“, auch mit Hilfe der Kontakte des städtischen Jugendamts. Wichtig sei es nicht, ein einzelnes Projekt etwa in einem Kindergarten zu fördern. Es müsse geprüft werden, ob dieses Projekt auch auf andere Kitas übertragbar sei. So könne am ehesten der Gedanke der Nachhaltigkeit umgesetzt werden.