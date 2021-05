„Feierabend für die Straßengangs“ : Bornheimer dreht Video für Rapper und Martin Semmelrogge

Bornheim-Rösberg Rapper DeeEmZee und Schauspieler Martin Semmelrogge haben vor Kurzem zusammen das Lied „Feierabend für die Straßengangs“ herausgebracht. Nun drehte der Breniger Kameramann Michael Soutschka ein passendes Video dazu im Vorgebirge.

Das Vorgebirge als Kulisse: an Drehorten in Bornheim und Köln entstanden die Aufnahmen zum gerade auf YouTube veröffentlichten Musikvideo „Feierabend für die Straßengangs“. Den Song in seiner Originalversion haben der Rösberer Rapper DeeEmZee und der Schauspieler Martin Semmelrogge, bekannt aus den Filmen „Das Boot“ und „Schindlers Liste“, bereits im Januar veröffentlicht, in der Neuerscheinung sind unterschiedliche musikalische Hip-Hop-Versionen zu hören, visuell unterlegt mit zum Inhalt passenden Impressionen aus der Region – ein Mix, der - kaum im Netz - zahlreiche Fans begeisterte.

Die musikalische Verschiedenheit sollte sich auch bildlich wiederfinden. Mit Hilfe der sozialen Medien fand Wagner in Michael Soutschka schnell einen Kameramann aus Bornheim, auch der auf Mallorca lebende Co-Sänger und Mime Martin Semmelrogge – er war im April sowieso wegen Filmaufnahmen in Köln - stand zur Verfügung. Mit Liebe zum Detail wurden die Locations festgelegt. Ob in der Kfz-Werkstatt von Achim Brenig in Dersdorf, in einem privaten Palmengarten in Rösberg oder auf dem Gelände der Open-Air-Disco Odonien in Neu-Ehrenfeld – die Drehorte passen perfekt zum originären Crossover, dem sommerlichen Remix (Deep House Musik) und dem Balladenstil des 90er Jahre Hip-Hops.