75 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre EU Was Bornheimer über die demokratischen Errungenschaften denken

Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz (GS) in Kraft, der Vertrag von Maastricht, der den Staatenbund Europas begründete, gilt seit dem 1. November 1993. Beim Bornheimer Fest sollten die Besucher kurz vor der Europawahl am 9. Juni noch einmal auf die Bedeutung des Staatenbundes hingewiesen werden. Um mit dem einen oder anderen Besucher ins Gespräch zu kommen, waren auch die Ratsfraktionen am Rande des Platzes mit Ständen vertreten. Die Kinder der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ trugen Europaflaggen in den Händen und sangen für die Kinder der Welt. Schüler der Nikolaus Grundschule, der Europaschule und des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums (AvH) gaben Statements zu Freiheit, Wahlen und Demokratie ab.