Bornheimer Traditionsgaststätte Miss Vorgebirge, Theo Waigel und ein Grand Ouvert – Erinnerungen an die Kaiserhalle

Es muss ein denkwürdiger Abend gewesen sein. „Die Luft in der Kaiserhalle ist zum Schneiden dick. Mehrere hundert junge Menschen tanzen und singen seit fast fünf Stunden zu lauter Discomusik und haben dabei etliche Kubikmeter Rauch in die Luft geblasen. Jetzt, kurz vor 22 Uhr, warten sie auf den Höhepunkt.“ So stand es im General-Anzeiger am 2. September 1996. Besagter Höhepunkt war die Wahl zur ersten Miss Vorgebirge.