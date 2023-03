Kriminalität Mehrere Bornheimer Handwerker wurden Opfer von Autoknackern

Wolfgang Breuer ist nicht nur Chef der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim, sondern vor allem Inhaber einer Firma für Heizung, Elektro und Sanitär in Brenig. Und in dieser Funktion hat der Handwerksmeister kürzlich zwei unliebsame Erfahrungen gemacht. Seit Jahresbeginn haben sich jeweils unbekannte Täter an zwei Firmenautos zu schaffen gemacht. Ein Autoaufbruch war erfolgreich, der zweite, dank weiser Voraussicht von Breuers Sohn Daniel, glücklicherweise nicht.