Bornheimer Künstler feiert Jubiläum „Ich bin süchtig nach Kunst“

Schon an der Eingangstür wird klar: Hier wohnt ein Künstler. Jan Lukawski und seine Frau, die beide aus Polen stammen, wohnen in einem Einfamilienhaus in Bornheim-Waldorf. Dort, in einem Schuppen hinter der Einfahrt, stapeln sich die Gemälde bis zur Decke. Und auch in den anderen Zimmern des Hauses liegen seine Kunstwerke aus. Über 1000 Gemälde bewahrt der 74-Jährige in seinem Zuhause auf, wie er erzählt. „Es steht mir bis hier“, merkt seine Frau auf ihren Kopf zeigend und lachend an.