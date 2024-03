Einsatz hat sich gelohnt Dank einer Bornheimer Mutter ist ein Spielplatz nun auch für ältere Kinder interessant

Im Mai 2021 wandte sich die Bornheimerin mit einer entsprechenden Anfrage an den Jugendhilfeausschuss. Die Antwort war ernüchternd. Die Stadt gab zu verstehen, dass sie den dortigen Sandkasten im Rahmen des Spielflächenentwicklungsplanes mit einer Umrandung und einem Spielhaus zwar optimieren wolle – was 2023 auch geschah, – für weitere Geräte sei aber kein Geld da. Daraufhin wollte Kraus Spendengelder akquirieren. Was dann ebenfalls nicht möglich war. „Da ich als Privatperson keine juristische Person bin“, erklärte sie den Sachverhalt. Da sprang der Stadtjugendring ein, der sich um Spenden bei der Kreissparkasse Köln, der Volksbank und der Bürgerstiftung Bornheim bemühte.