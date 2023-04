Projekt zur Förderung naturwissenschaftlicher Fächer Abiball in Gefahr? Bornheimer Schüler ermitteln mit modernster Technik

Hinter der Bornheimer Ausgabe des „Crime-Scene-Workshop“ stecken Andrea Schumacher, Georg Böhm und Gregor von Bostel, allesamt Lehrkräfte am Gymnasium an der Adenauerallee. „Ich habe 2017 bei einem Seminar den Kollegen Stefan Pilser aus dem Meran kennengelernt“, erinnert sich von Borstel an die Anfänge der Kooperation. 2018 sei es zum ersten Austausch gekommen. Irgendwann sei die Idee entstanden, das theoretische Wissen aus den MINT-Fächern (siehe Infokasten) in eine praktische Übung einfließen zulassen.