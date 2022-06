Schülerwettbewerb : Ein Eisberg im Müllmantel

Bornheim Spiele, Comics und Songs: Bornheimer Schüler zeigen kreative Ideen für nachhaltiges Verhalten, das der Umwelt nützt.

„Europas junge Ideen für den Umweltschutz“, „Ein Tag auf dem Bauernhof“, „The Art of Nature“, Greenwashing“, „Urban Gardening“ oder „Alles für wenige Euro: Schrank, Shirt und Schnitzel: Beim 69. Europäischen Bundeswettbewerb haben sich in ganz Deutschland 58 247 Schüler zum Thema „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ so einiges einfallen lassen.