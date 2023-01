Problem im Bornheimer Schwimmbad : Defekt am Becken wohl nicht gravierend

Defekt am Becken wohl nicht gravierend

Das Bornheimer Hallenfreizeitbad befindet sich an der Rilkestraße im Bornheimer Zentrum. Foto: Axel Vogel

Bornheim Das Problem mit einem Becken des Bornheimer Schwimmbads ist offenbar nicht gravierend. Das teilte der Stadtbetrieb zur geplanten Reparatur mit.

Der Defekt im Bornheimer Schwimmbad ist offenbar nicht gravierend. Wie Stadtbetriebsvorstand Ulrich Rehbann dem General-Anzeiger sagte, sei eine Fachfirma schon vor Ort gewesen. „Es ist, Stand jetzt, wohl nur ein Defekt an einer außen liegenden hydraulischen Leitung“, so Rehbann. Dieser werde voraussichtlich am Donnerstag repariert.