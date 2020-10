Corona-Hilfe des Landes : Bornheimer soll Soforthilfe zu Unrecht beantragt haben

Bornheim/Bonn Hilfe für Selbstständige beantrag zu haben, ohne selbstständig zu sein: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 25-Jährigen vor. Der Bornheimer sitzt bereits in Untersuchungshaft - wegen versuchtem Mord.

Ein 25-jähriger Bornheimer muss sich Ende November vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage davon aus, dass der junge Mann am 25. April dieses Jahres 9000 Euro Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmer beim Land NRW beantragt hatte, ohne überhaupt selbstständig zu sein. Angeklagt wird der 25-Jährige deshalb wegen des Verdachts der Subventionserschleichung.

Sparkasse meldet verdächtiges Verhalten

Doch zunächst zum Betrugsprozess: Die Soforthilfe war so schnell und unbürokratisch geflossen, wie vom Gesetzgeber beabsichtigt, geht aus der Anklage hervor: Bereits am 30. April ging das Geld demnach auf dem Konto des Antragstellers ein. Der mögliche Betrug mit der Corona-Hilfe fiel allerdings relativ schnell auf: Die Sparkasse, bei der der Mann sein Konto führte, wandte sich mit einer Verdachtsmeldung über die zuständige Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) an die Bonner Staatsanwälte. Die FIU analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen, die Banken dem Geldwäschegesetz zufolge machen können.