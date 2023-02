Welcher Verein bekommt wie viel Geld? : 30.000 Euro für Bornheimer Sportvereine

Bornheim Zehn Bornheimer Vereine haben bei der Stadt Geld aus der NRW-Sportpauschale beantragt – und zehn Vereine haben Geld bekommen. Das haben sie damit vor.

So erhält der TC Hersel-Widdig 2794 Euro für eine neue Bewässerungsanlage, der TC Ville wiederum 4040 Euro zum Kauf eines Materiacontainers. 3075 Euro gibt es für den TuS Roisdorf. Mit dem Geld will der Verein eine Badminton-Ballmaschine kaufen. Der TC Bornheim-Roisdorf bekommt wiederum 1653 Euro. Der Tennisclub will einen Defibrillator anschaffen, damit Spielern oder anderen Besuchern der Anlage in Notfällen schnell geholfen werden kann. Für diese Vereine bedeuten die Gelder aus der Sportpauschale eine vollständige Finanzierung ihrer Projekte. Andere Vereine erhalten anteilmäßig Zuschüsse für ihre Vorhaben.