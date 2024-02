Spitzenposten innerhalb der Stadtverwaltung Bornheimer Rat trifft wichtige Personalentscheidungen

Robert Lehmann wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung gewählt. Als Nachfolger von Manfred Schier tritt in große Fußstapfen. Schier geht nach 20 Jahren als Technischer und Erster Beigeordneter in den Ruhestand. Die Funktion des Ersten Beigeordneten übernimmt Kämmerer Ralf Cugaly. Lehmann ist seit 2020 Technischer Beigeordneter der Stadt Frechen. Er hat Geographie und Raumplanung studiert, ein städtebauliches Referendariat beim Land Niedersachsen absolviert und anschließend in verschiedenen Kommunen in den Bereichen Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt, Bauverwaltung sowie Hoch- und Tiefbau gearbeitet.