Sport im Vorgebirge Herausforderungen für Sportvereine in Bornheim

Derzeit sei die Bornheimer Sportlandschaft gut und vielfältig aufgestellt, betonte Bürgermeister Christoph Becker in seinem Grußwort. Nach Beckers Angaben gibt es in der Stadt zwölf Sportplätze, neun Bolzplätze, elf Hallen, sechs Boule-Bahnen, eine Skateranlage, einen Golfplatz, eine Hundesportanlage und mehrere Tennisplätze. Viele Anlagen und Einrichtungen würden von Ehrenamtlern betrieben, die damit ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen sicherten, so Becker. Bedauerlich fand er, dass trotz umfangreicher Vorbereitungen und der Zusammenarbeit aller Akteure die Veranstaltung nur eine geringe Resonanz erfuhr. Laut Bauer waren in der Tat nur 14 von 46 eingeladenen Vereine mit von der Partie.