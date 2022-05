Berufungsverfahren : Bornheimer Unternehmer hat 800.000 Euro Erbschaftssteuer hinterzogen

Bornheim Nachdem er einen Onkel in Österreich beerbt hatte, investierte ein Bornheimer Unternehmer das Geld in eine neue Werkshalle. Eine Kleinigkeit hat er dabei aber vergessen: die Steuer.

„So einen Onkel hätte ich auch gerne gehabt“, war einer der meistgehörten Kommentare während des Verfahrens: Rund vier Millionen Euro hatte ein wohlhabender Österreicher seinem Neffen im Rheinland vererbt. Den unerwarteten Geldsegen nutzte der Mann, um das mittlerweile von seinem Sohn geführte Bornheimer Familienunternehmen um eine neue Werkshalle zu erweitern. Anders als in der Alpenrepublik gibt es in Deutschland aber eine Erbschaftssteuer und die abzuführen hatte der Unternehmer versäumt. Rund 800.000 Euro – 30 Prozent des Erbes, das nach Abzug einiger Vermächtnisse immer noch fast drei Millionen betrug – hätte der Angeklagte an das zuständige Finanzamt zahlen müssen. So wurde das Ganze ein Fall für die Justiz.