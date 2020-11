Probleme bei Glasfaserausbau : Bornheimer wartete wochenlang aufs Internet

Bornheim-Roisdorf Die Telekom baut das Glasfasernetz in Bornheim aus. Bei der Umstellung auf die neue Leitung ging beim Vorsitzenden des Roisdorfer Gewerbevereins allerdings einiges schief. Vier Wochen lang versuchten Techniker, seinen Anschluss online zu bringen.

Dieser stellte Stadler zufolge an besagtem Tag jedoch fest, dass die Verbindung vom Haus zum Schaltkasten an der Straße nicht freigeschaltet war. „Er verweist auf seine Nichtbeauftragung für diese Dienstleistung und meldet dies der Telekom. Inzwischen war aber die bestehende Festnetzverbindung über das Kupferkabel deaktiviert worden und ich war von jedweder Telekommunikation per Festnetz abgeschnitten“, berichtet der SPD-Politiker.

Alter Anschluss konnte nicht reaktiviert werden

Auf seine schriftliche Beschwerde hin sei am 6. Oktober der nächste Techniker gekommen – aber nicht, um den Glasfaseranschluss zu aktivieren, sondern um den alten Anschluss zu reaktiveren. „Doch dies war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, Zitat: ‚aus technischen Gründen‘“, erinnert er sich. Auf einen erneuten Brief an die Telekom sei dann die Zusage gefolgt, dass ein Techniker den Glasfaseranschluss spätestens zum 10. Oktober aktivieren werde.

14. Oktober: Keine Spur vom Techniker, Stadler beschwerte sich erneut. Zwei Tage später kamen ihm zufolge gleich zwei Techniker und stellten die Verbindung vom Schaltkasten an der Straße zum Haus her – aber nicht bis in die Wohnung. Dafür müsse ein anderer Techniker kommen, hätten sie gesagt. Dieser stellte Stadler zufolge am 20. Oktober fest, dass die Anschlüsse nun alle korrekt seien. Internet gab’s trotzdem nicht, da, so der Techniker laut Stadler, ein Auftrag in der Telekomverwaltung noch nicht abschließend bearbeitet worden sei. Gelöst wurde Stadlers Problem am 23. Oktober, als ein Servicetechniker den Anschluss freischaltete und die Geräte installierte.