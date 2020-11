Für Corona-Tests : Bornheimer will mobile Labors nach Afrika bringen

Bornheimer will mobile Labors nach Afrika bringen

Peter Mäsgen und seine Frau Habiba aus Tansania. Mäsgen hat schon in 24 Ländern Afrikas gelebt und gearbeitet. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Afrika-Experte Peter Mäsgen bezeichnet Corona als „schwere Bombe“ für den Kontinent. Zusammen mit einem Münchner Unternehmen arbeitet der Konsul der Hohoe-Gbi aus Ghana daran, Container-Labors nach Afrika zu bringen.

Wenn es um Afrika geht, kommt Peter Mäsgen ins Schwärmen. Die Schönheit, weite Landschaften, stundenlange Autofahrten ohne Gegenverkehr. Aber der Bornheimer kennt auch die tragischen Seiten des Kontinents. „Dort gibt es in vielen Ländern keine funktionierende medizinische Grundversorgung der notleidenden Bevölkerung, und nun schlägt Corona ein wie eine schwere Bombe“, sagt er. Mit einem Projekt-Team will er deswegen mobile Laborcontainer nach Afrika bringen.

Mäsgen ist erster Konsul der etwa 200.000 Menschen umfassenden Gruppe der Hohoe-Gbi in Ghana. Deren König Céphas Bansah nennt er einen „guten Freund“. Der Bornheimer lebte in 24 afrikanischen Ländern und setzte sich dabei stets mit Projekten für die Bevölkerung ein. Die dabei entstandenen Beziehungen zu Regierungen und Königshäusern pflegt – und nutzt – er bis heute.

Bei einem seiner letzten Besuche dokumentierte er die Zustände in Krankenhäusern. Seine Bilder zeigen einen blutüberströmten Patienten, der mangels Stühlen auf dem Boden liegend auf seine Aufnahme wartet. Ärzte ohne Handschuhe im OP, in den er ungehindert hineingehen konnte. Viele Amputierte. „Das macht man oft, weil keine Möglichkeit zur Behandlung besteht. Ältere Leute und Kinder legt man auf den Boden, damit sie nicht aus dem Bett fallen. Skalpelle werden nach der OP mit lauwarmen Wasser abgespült und bei der nächsten OP eingesetzt“, beschreibt der 69-Jährige. In den Großstädten gebe es durchaus gute Krankenhäuser, aber außerhalb? „Die haben nichts. Nichts zum Sterilisieren, nichts zum Diagnostizieren, einfach nichts“, sagt er und betont das letzte Wort.