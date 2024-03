Typisierungsaktion für krankes Baby Wie eine Waldorferin durch Stammzellspende zur Lebensretterin wurde

Petersen ist schon bei der DKMS registriert. „Was gespendet werden kann, wird auch gespendet“, so sein Credo. Zeigen kann er den Ablauf einer Typisierung trotzdem – im gut gefüllten Versammlungsraum des Vereinsheims. Um das nötige genetische Material bereitzustellen, muss heutzutage kein Blut mehr entnommen werden. Mund auf, Stäbchen rein – mehr braucht es nicht, wie die potenzielle Spenderin Anke Milden aus Hemmerich vormacht. „Die Anleitung war wirklich selbsterklärend. Nur zwei, drei Minuten durchlesen“, sagt sie mit Stäbchen im Mund und deutet auf ein Blatt auf dem Tisch. Ein QR-Code führt per Smartphone direkt zur Registrierungsseite der DKMS. Dort verbindet man seine Daten mit der Nummer eines Spenderkits, in das man drei Wattestäbchen füllt, die zuvor 60 Sekunden lang im Mund abgestrichen wurden. „Wenn ich so helfen kann, ist das super“, sagt Milden. Sven Petersen freut sich über jeden Spender und hofft, dass der richtige für Leonhard dabei ist.