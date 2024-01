40 Wehrleute im Einsatz Brand in Bornheimer Mehrfamilienhaus - ein Mensch im Krankenhaus

Ein Mensch ist am Mittwochmorgen nach einem Brand in Bornheim-Roisdorf wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Gemeldet wurde das Feuer in dem Keller eines Mehrfamilienhauses gegen 7.30 Uhr. Dort habe Papier in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Bornheimer Feuerwehr. Dies habe besonders im Treppenhaus zu einer starken Verrauchung geführt. Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus und konnten das Feuer schnell löschen.