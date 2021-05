Feuerwehreinsatz in Bornheim : Brand neben Restaurant in Merten verläuft glimpflich

Brand neben Restaurant in Merten verläuft glimpflich

Feuerwehreinsatz in Bornheim

Bornheim Schnell löschen konnten am Samstagmittag Feuerwehrkräfte einen Brand neben einem Steakhouse in Bornheim-Merten. Verletzt wurde niemand.

Viel Rauch um fast nichs: Glimpflich ist am Samstagmittag ein Brand in Bornheim-Merten verlaufen. Die Feuerwehr war verständigt worden, nachdem im Durchgang zwischen einer Reinigung und einem Steakhouse an der Beethovenstraße Rauch festgestellt worden war.