Mindestens ein Verletzter : Polizei ermittelt nach Brand in Bornheim-Sechtem

Polizei ermittelt nach Brand in Bornheim-Sechtem

In Bornheim-Sechtem brannte eine Garage. Foto: Axel Vogel

Update Bei einem Brand einer Garage in Bornheim-Sechtem ist mindestens eine Person verletzt worden. Das Feuer griff auch auf das Wohnhaus über. Die Polizei hat den Brandort für Ermittlungen gesperrt.

Beim Brand einer Garage in Bornheim-Sechtem ist am Donnerstag mindestens eine Person verletzt worden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Feuerwehr gelang es nicht, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Der Dachboden und die Wohnung im ersten Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar. Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei am Donnerstag noch nichts sagen. Sie hat den Brandort gesperrt und ermittelt.