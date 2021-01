Mindestens ein Verletzter : Starke Rauchentwicklung bei Brand in Bornheim-Sechtem

Bei einem Brand einer Garage in Bornheim-Sechtem ist mindestens eine Person verletzt worden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Brand in einer Garage in Bornheim-Sechtem gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand die Garage im Breitbachweg beim Eintreffen der Kräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.