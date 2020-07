Rolf Leyendecker wechselt nach Bayern : Brenig verabschiedet seinen Postboten

Bornheim-Brenig Nach 20 Jahren wechselt Postbote Rolf Leyendecker vom Rheinland nach Bayern. Am Samstag gab’s eine gebührende Verabschiedung durch die Menschen im Dorf Brenig, wo er die letzten Jahre tagtäglich die Post verteilt hatte.

Banner, Wimpel, Geschenke und Sprüche: die Breniger hatten sich für ihren Postboten am Samstag so einiges einfallen lassen. Nach 20 Jahren zog Rolf Leyendecker seine letzte Runde durch den Höhenort, hier und da brachten ihm die Anwohner musikalische Ständchen dar – frei nach der Vorlage des „Mr. Postman“ in der Version der Carpenters beziehungsweise der Beatles.