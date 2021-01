Kostenpflichtiger Inhalt: Aufnahme in Holocaust-Gedenkstätte? : Breniger Ehepaar rettete jüdische Familie

Familie Clasen mit Vater Johann und Mutter Gudula im Jahre 1942. Links steht die kleine Christine, damals acht Jahre alt. Christine Breuer ist heute 86 Jahre alt und lebt immer noch in Brenig. Foto: Privat

Bornheim-Brenig Gudula und Johann Clasen bewahrten 1944 die jüdische Familie Salm vor dem Tod. Nun plädieren der Bornheimer Bürgermeister Christoph Becker und Margaret Traub von der Synagogengemeinde Bonn für die Aufnahme des Ehepaars in die Ehrenliste in „Gerechter der Völker“ in Jerusalem.