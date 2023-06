Breniger Höhenlauf Wie die Breniger ihren Spielplatz verschönern

In den einzelnen Altersklassen waren Tilda Bornemann, Ariana Krieger, Valerie Speck, Emil Ehlers, Mik Vincent May und Jonathan Mück am schnellsten. Natürlich wurden sie mit viel Lob von Eltern, Geschwistern und Freunden in Empfang genommen. Der Flüssigkeitsverlust konnte am Ziel mit einer Limo ausgeglichen werden. Danach machten sich die Kinder auf die Strecke über 1000 Meter und die Schüler über 2000 Meter.