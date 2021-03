„Gerechte unter den Völkern“ : Breniger Ehepaar soll in Holocaustgedenkstätte geehrt werden

Breniger Ehepaar soll in Holocaustgedenkstätte geehrt werden

Bornheim-Brenig Gudula und Johann Clasen retteten eine jüdische Familie vor der Deportation. Die Stadt Bornheim unterstützt nun den Antrag, die Breniger dafür zu ehren.

Die Stadt Bornheim unterstützt das Anliegen, das Ehepaar Gudula und Johann Clasen in die Ehrenliste „Gerechte unter den Völkern“ der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem aufzunehmen. Der Stadtrat hat am Donnerstag einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen, den Aufnahmeantrag zu unterstützen und das Stadtarchiv mit einer assistierenden Recherche zu beauftragen. Christian Mandt (CDU) hatte sich enthalten, weil er sich aufgrund seiner Verwandtschaft zum Ehepaar Clasen für befangen erklärte.