Für mehr Sauberkeit in Bornheim : Was ein Mülleimer mit Bürgerbeteiligung zu tun hat

Was ein Mülleimer mit Bürgerbeteiligung zu tun hat

Für mehr Sauberkeit in Bornheim

Bornheim-Widdig Was hat ein Mülleimer mit Bürgerbeteiligung zu tun? Um das zu erklären, hatte Christoph Kany, Ortsvorsteher im Bornheimer Stadtteil Widdig, in die Felder eingeladen.

Auf den ersten Blick ist es nur ein Mülleimer mit Hundekotbeutelspender. Er befindet sich im Bornheimer Stadtteil Widdig, abseits der Wohnbebauung, am Salierweg, jenseits der Stadtbahnschienen für die Linie 16. Allerdings ist dieser Mülleimer auch ein Beispiel dafür, wie Bürger auf einfache Art und Weise ein Problem melden können und eine Stadtverwaltung unkompliziert darauf reagieren kann.

Widdigs Ortsvorsteher Christoph Kany hatte jetzt an den Mülleimer eingeladen, um das zu verdeutlichen. Um einen Beitrag zur Sauberkeit zu leisten, hatte er im vergangenen Jahr alle Mülleimerstandorte in Widdig in einer digitalen Karte erfasst – weil es das zuvor nicht gegeben hatte.