Erste Werkstatt zur Bürgerbeteiligung : Was die Bornheimer von der Stadt wollen

Auch eine abgewandelte Version von Scrabble stand auf dem Programm der Bornheimer Beteiligungswerkstatt im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Foto: Axel Vogel

80 Bürgerinnen und Bürger nehmen an der ersten Bornheimer Beteiligungswerkstadt teil.



Mehr Transparenz und Information zu städtischen Entscheidungen. Diese Forderung wurde bei der ersten Bornheimer Beteiligungswerkstatt im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium immer wieder geäußert. Zehn Pinnwände zu verschiedenen Themengebieten standen im Foyer nebeneinander, eifrig schrieben die rund 80 Teilnehmer dort Kommentare, Ideen und Kritik auf, davor kamen Menschen in Grüppchen immer wieder ins Gespräch.

Die Veranstaltung am Samstag bildete den Auftakt eines Prozesses von Stadtverwaltung und Kommunalpolitik, die Bürgerbeteiligung in der Stadt auf neue Füße zu stellen.

Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ein kritisierter Informations- und Kommunikationsmangel seitens der Verwaltung, die Belange von Senioren, Jugendlichen und Alleinerziehenden: Die Bandbreite an Diskussionsstoff war groß. Mehr direkte Demokratie forderte ein Teilnehmer, den Abbau des Schilderwaldes ein anderer.

Erste konkrete Idee zu mehr Bürgerbeteiligung in Bornheim

Auch konkrete Ideen zu mehr Bürgerbeteiligung wurden geäußert, etwa Bürgerversammlungen mit dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern, Beschlüsse per Bürgerentscheid bei gesamtstädtischen Themen oder mittels eines regelmäßig tagenden Bürgerrates.

Eingangs hatten Vertreter aus der Stadt Monheim Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung vorgestellt. Die Stadt im Kreis Mettmann hat ein eigenes Mitmachportal. Darüber können die Einwohnerinnen und Einwohner ihr Wissen einbringen, Ideen für die Entwicklung der Stadt vortragen oder sich in die Gestaltung des städtischen Haushalts einbringen. „Das, was über Monheim vorgetragen wurde, ist vielleicht auch in einer weniger reichen Stadt wie Bornheim realisierbar“, meinte Norbert Brauner, stellvertretender Vorsitzender des Landschafts-Schutzvereins Vorgebirge.

Eine positive Bilanz zog nach den ersten Stunden der Beteiligungswerkstatt Joachim Harnisch, der sich sehr für das Bornheimer Schwimmbad und den geplanten Neubau engagiert. Zugleich brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Treffen von Samstag nicht „als eine der grundsätzlichen Auftaktveranstaltungen mit vielen Wunschzetteln und noch mehr Runden Tischen für alles und nichts endet“.

Die älteste Teilnehmerin ist 92 Jahre alt

Älteste Teilnehmerin war die 92-jährige Gerta Fietzek-Kroll. „Alles, was der Bürgermeister anleiert, finde ich kreativ. Wenn ich mich nicht beteiligt hätte, wäre ich keine Bürgerin“, befand sie. Laut Fietzek-Kroll wäre es gut, wenn die Bürger bei Straßenneubauten mehr herangezogen würden. „Was vor Jahren in der Vinkelgasse in Brenig passiert ist, ging gründlich schief“, meinte sie.

Den Austausch zwischen Bürger und Verwaltung und den Bürgern untereinander sei ihr wichtig, sagte wiederum eine Dersdorferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollte. Mehr für Familien und Schulen sollte getan, das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr vergrößert werden, befand sie. „Ich wollte hier erst einmal Impulse aufnehmen, wohin die Reise gehen könnte. Ich nehme wahr, dass sich die Stadt dem Bürger nähert. Ich finde das Angebot gut und würde Werkstätten befürworten“, so die Frau weiter.

Martin Koch aus Brenig fand die Beteiligungswerkstatt ausgesprochen gut strukturiert. Es zeuge von echtem Interesse der Stadt, wie man Bürger beteiligen könne, sagte der 43-Jährige. Um möglichst viele Menschen ins Boot zu holen, sollten die Angebote allerdings niederschwellig sein. „Bürgeranträge sollte die Stadt mehr bewerben, damit das auch bekannter wird. Die Entscheidungen der Stadt als Folge von Bürgeranträgen sollten kommuniziert werden“, meinte Koch.

Scrabble für das Gemeinschaftsgefühl

Er weiß schon, was verbessert werden sollte: Mehr Klima- und Biodiversitätsschutz an Straßenrändern und Wirtschaftswegen sei notwendig, auch bei Neubauprojekten wie beim Schwimmbad sollte bereits bei der Planung auf Klimaneutralität geachtet werden, um nicht in „20 Jahren ein Problem zu haben“, so Koch.

Für Johann Below wurde es allmählich Zeit, dass die Stadt ihre Bürger verstärkt mitreden lässt. Bisher seien die Bürger nicht ausreichend beteiligt worden, was an einer „Vormachtstellung“ der Stadt liege, wie er sagte. „Besonders die Bauabteilung sitzt auf ihrem hohen Ross“, kritisierte der Mertener. Für Themen wie die geplante Rheinspange forderte er eine Entscheidung per Plebiszit. Dass es in Bornheim schon viele Initiativen gibt, die aber weithin unbekannt seien, machte David Thome im Plenum deutlich. Beispielhaft nannte er unter anderem das Carsharing in Sechtem.

Um das Gemeinschaftsgefühl der Bürgerwerkstatt auch physisch erlebbar zu machen, ließ Moderator Christian Kemper die Teilnehmer Scrabble spielen, mit übergroßen Buchstabenkärtchen auf dem Boden der Schule.

Den Umgang beim Spiel empfanden viele Teilnehmer als kommunikativ, vorwärtsgerichtet und respektvoll – Eigenschaften, die bei einer künftigen gemeinsamen Gestaltung Bornheims notwendig sind.