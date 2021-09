Bundestagswahl 2021 : So wurde im Vorgebirge und in der Voreifel gewählt

Voreifel/Vorgebirge So wurde an diesem Sonntag in Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, Wachtberg, Alfter und Swisttal gewählt. Die Ergebnisse zur Bundestagswahl werden laufend aktualisiert.

Hier die Ergebnisse der einzelnen Städte und Gemeinden.

Rheinbach

Erststimme:

Norbert Röttgen (CDU, 42,71 Prozent)

Katja Stoppenbrink (SPD, 21,93 Prozent)

Richard Ralfs (Grüne, 14,38 Prozent)

Nicole Westig (FDP, 7,38 Prozent)

Roger Beckamp (AfD, 5,99 Prozent)

Andreas Danne (Die Linke, 2,34 Prozent)

Zweitstimme:

CDU: 29,68 Prozent

SPD: 23,40 Prozent

GRÜNE: 17,50 Prozent

FDP: 13,74 Prozent

AfD: 6,14 Prozent

Die Linke: 2,80 Prozent

Sonstige: 6,75 Prozent

Meckenheim

Erststimme: Ergebnis liegt noch nicht vor.

Zweitstimme: Ergebnis liegt noch nicht vor.

Bornheim

Erststimme:

Norbert Röttgen (CDU, 38,93 Prozent)

Katja Stoppenbrink (SPD, 23,25 Prozent)

Richard Ralfs (Grüne, 15,86 Prozent)

Nicole Westig (FDP, 8,17 Prozent)

Roger Beckamp (AfD, 6,24 Prozent)

Andreas Danne (Die Linke, 2,49 Prozent)

Zweitstimme:

CDU: 30,54 Prozent

SPD: 23,47 Prozent

GRÜNE: 16,91 Prozent

FDP: 13,14 Prozent

AfD: 6,28 Prozent

Die Linke: 3,28 Prozent

Sonstige: 6,38 Prozent

Wachtberg

Erststimme:

Norbert Röttgen (CDU, 44,25 Prozent)

Katja Stoppenbrink (SPD, 22,20 Prozent)

Richard Ralfs (Grüne, 14,28 Prozent)

Nicole Westig (FDP, 8,46 Prozent)

Roger Beckamp (AfD, 4,60 Prozent)

Andreas Danne (Die Linke, 2,04 Prozent)

Zweitstimme:

CDU: 32,57 Prozent

SPD: 22,35 Prozent

GRÜNE: 16,89 Prozent

FDP: 14,87 Prozent

AfD: 4,78 Prozent

Die Linke: 2,28 Prozent

Sonstige: 6,25 Prozent

Alfter

Erststimme:

Norbert Röttgen (CDU, 38,77 Prozent)

Katja Stoppenbrink (SPD, 22,78 Prozent)

Richard Ralfs (Grüne, 18,13 Prozent)

Nicole Westig (FDP, 7,49 Prozent)

Roger Beckamp (AfD, 5,06 Prozent)

Andreas Danne (Die Linke, 2,49 Prozent)

Zweitstimme:

CDU: 29,01 Prozent

SPD: 23,27 Prozent

GRÜNE: 19,89 Prozent

FDP: 12,37 Prozent

AfD: 5,29 Prozent

Die Linke: 3,38 Prozent

Sonstige: 6,80 Prozent

Swisttal

Erststimme:

Norbert Röttgen (CDU, 40,52 Prozent)

Katja Stoppenbrink (SPD, 23,66 Prozent)

Richard Ralfs (Grüne, 11,99 Prozent)

Nicole Westig (FDP, 8,72 Prozent)

Roger Beckamp (AfD, 7,82 Prozent)

Andreas Danne (Die Linke, 2,26 Prozent)

Zweitstimme:

CDU: 31,25 Prozent

SPD: 24,12 Prozent

GRÜNE: 13,33 Prozent

FDP: 13,45 Prozent

AfD: 8,00 Prozent

Die Linke: 2,77 Prozent

Sonstige: 7,08 Prozent