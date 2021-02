Spargel Ritter aus Bornheim : Claus Ritter aus Zwangshaft entlassen

Bornheim Der ehemalige Spargelkönig des Vorgebirges ist wieder auf freiem Fuß. Claus Ritter wurde aus der Zwangshaft entlassen. Das Ende der gegen ihn laufenden Verfahren bedeutet das allerdings nicht.

Der ehemalige Bornheimer Spargelbauer Claus Ritter ist am vergangenen Wochenende aus der Zwangshaft entlassen worden. Das bestätigte Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann am Mittwochmorgen.

Der als regionaler Spargelkönig bekannt gewordene Ritter hatte sich ab August in Haft befunden: Nachdem er und seine Frau Sabine, mit der er den Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam führte, im Sommer offenbar komplett unvorbereitet und ohne jegliche Unterlagen zu einer Anhörung mit dem zuständigen Rechtspfleger und Insolvenzverwalter Andreas Schulte-Beckhausen erschienen waren, wurde er direkt nach dem Termin von Justizbediensteten in eine Arrestzelle gebracht.

Danach hatte er in der Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf gesessen. Seine Frau Sabine wurde am 28. Oktober von der zuständigen Gerichtsvollzieherin ebenfalls verhaftet; sie befindet sich weiterhin in Zwangshaft.