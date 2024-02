Pläne für Bornheim-Rösberg Bürger üben heftige Kritik an geplanter Unterbringung von Flüchtlingen

Containerunterkunf in Walberberg

Auf einer Fläche am Jesuitenbungert in Bornheim-Walberberg soll nach Möglichkeit eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Bei einer Gegenstimme von den Aktiven Bürgern Bornheim (ABB) und einer Enthaltung hat der Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demografie in seiner Sondersitzung den Standort beschlossen. Allerdings gehört das Areal nicht der Stadt und müsste gepachtet werden. Über diese vertraglichen Fragen wird der Stadtrat am Mittwoch, 21. Februar, beraten und entscheiden.

Nach Angaben der Stadt soll dort Wohnraum für 50 Menschen geschaffen werden. Eine Bürgerversammlung wird auf Betreiben der UWG innerhalb von sieben Wochen stattfinden. Marc Süß (ABB) kritisiert, dass die Bürger erst so spät über den Aufbau einer Containeranlage in ihrer unmittelbaren Umgebung informiert werden. „Bei einer Bürgerversammlung können die Bürger den Standort nicht mehr verändern“, sagte er. Bürgermeister Christoph Becker erwiderte, dass man eine repräsentative Demokratie habe und die Politik entscheide. trs