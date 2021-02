Gebäck aus Bornheim : Herseler Bäcker stellt „geimpfte Berliner“ her

In Zeiten der Corona-Pandemie gilt es für Unternehmer, kreativ zu sein. Ein Bäcker aus Hersel hatte eine leckere Idee.

In der Herseler Bäckerei Kries ist Impfstoff in ausreichenden Mengen vorhanden. Zugegeben: Das Serum hilft nicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus, wohl aber bei Appetit auf Süßes. Vor einigen Tagen war Bäckermeister Richard Kries eine pfiffige unternehmerische Idee gekommen, um seine Kunden in der unzweifelhaft schlimmen Pandemie-Situation zumindest zum Schmunzeln zu bringen. So bietet er nun in seinem Geschäft in dem Bornheimer Ortsteil „geimpfte Berliner“ an.