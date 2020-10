Einrichtungen in Widdig und Brenig betroffen : Corona-Fälle in zwei Bornheimer Kitas

Bornheim. In zwei Bornheimer Kitas gibt es neue Corona-Fälle. Mehr als 70 Kinder und Erzieherinnen aus Widdig und Brenig müssen in Quarantäne.

In der städtischen Kita an der Römerstraße in Widdig gibt es einen Corona-Fall. Die Stadt Bornheim bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen des General-Anzeigers.