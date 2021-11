Einrichtung „Maria Hilf“ : Corona-Infektionen belasten erneut Bornheimer Seniorenheim

Bornheim-Roisdorf Im Seniorenheim Maria Hilf gibt es drei bestätigte Corona-Fälle. Nach Angaben des Rhein-Sieg-Kreises hat die Einrichtung bereits weitere Schutzmaßnahmen getroffen. Vor rund einem Jahr hatte es dort einen großen Corona-Ausbruch gegeben.

Am Donnerstag seien dann alle Bewohner getestet worden, nicht aber das Personal, da 22 Beschäftigte jüngst ihre Auffrischungsimpfung erhalten hatten. „Dann soll man nicht testen“, so Lorenz. Die übrigen Mitarbeiter würden „geboostert“, sobald sie an der Reihe seien, so die Kreissprecherin weiter.