Corona-Schutz : CDU schlägt Areal für Impfzentrum in Bornheim vor

Bornheim Die Politik wünscht sich ein linksrheinisches Impfzentrum. Der Stadtverband Bornheim der CDU hat dafür ein Areal in Roisdorf im Blick.

Die Bornheimer CDU spricht sich auf Anregung von Ratsherr Rüdiger Prinz für das Areal des ehemaligen Emka-Markts am Roisdorfer Bahnhof als Standort für ein linksrheinisches Impfzentrum im Rhein-Sieg-Kreis aus. Das leerstehende Gebäude mit dem großen Parkplatz davor biete ausreichend Platz, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Das Gebäude gehört zu den Flächen am Roisdorfer Bahnhof, die die Stadt mittelfristig umgestalten und städtebaulich aufwerten will.