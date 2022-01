Schutz vor dem Coronavirus : Ab Dienstag gibt es Pool-Tests in Bornheimer Kitas

Bornheim Ab Dienstag gibt es nun Pool-Tests in Bornheimer Kitas. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage – und widersprach damit einer früheren Meldung der SPD.

Wie Stadtsprecher Rainer Schumann dem GA sagte, starteten die Pool-Tests in den Kitas an diesem Dienstag. Getestet werde dann immer dienstags und donnerstags. Ziel der Stadt sei gewesen, die Testmethode „so schnell wie möglich“ einzuführen. Der 3. Januar sei sicher einmal genannt worden, aber nie als fixes Startdatum, so Schumann.

Die Kritik an der fehlenden Testpflicht für Kita-Kinder in NRW wird lauter. Sandra Niemann aus Röttgen hat aus Sorge vor einer Infektion ihren Sohn deshalb seit Anfang Dezember nicht mehr in die Kita geschickt.

Schutz vor Infektion : Mutter pocht auf Corona-Testpflicht in Bonner Kitas Die Kritik an der fehlenden Testpflicht für Kita-Kinder in NRW wird lauter. Sandra Niemann aus Röttgen hat aus Sorge vor einer Infektion ihren Sohn deshalb seit Anfang Dezember nicht mehr in die Kita geschickt.

Seinen Angaben nach erfolgte die Vergabe des Auftrags an das Labor am 30. Dezember – nach dem von den Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten Dringlichkeitsbeschluss. Erst danach seien mit dem Labor die genauen Abläufe festgelegt worden.

Mittels der Pool-Tests sollen auch in Bornheimer Kitas – in kommunaler und in freier Trägerschaft – Corona-Infektionen frühzeitig erkannt werden. Pool-Tests werden gruppenweise durchgeführt. Jedes Kind lutscht an einem Abstrichtupfer, die Tests gehen dann gesammelt an ein Labor, das sie zeitnah und anonym auswertet. Sollte es in einer Gruppe einen positiven Befund geben, werden die Kinder einzeln getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen alle Kinder der betroffenen Gruppe zu Hause bleiben.