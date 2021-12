Schutz vor dem Coronavirus : Kitas in Bornheim sollen Lolli-Tests erhalten

Bornheim Auf SPD-Antrag sollen in Bornheim Lolli-Tests in den Kitas eingeführt werden. Eine politische Mehrheit dafür scheint sicher zu sein. Allerdings hängt die Einführung noch von einer Sache ab.

Die Stadt Bornheim will Lolli-Tests für alle Kitas einführen. Ein entsprechender Antrag wird im Jugendhilfeausschuss behandelt, der an diesem Donnerstag (18 Uhr, Ratssaal) tagt. Die Lolli-Tests (PCR-Tests) funktionieren so, dass die Kinder gruppenweise an Abstrichtupfern lutschen.