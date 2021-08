Ehrenbürgermeister ausgezeichnet : Dank, Respekt und große Anerkennung

Ehrung für Bornheimer

Ehrenbürger oder -bürgerin ist die höchste von einer Kommune vergebene Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger oder das Ansehen des Ortes verdient gemacht haben. Die Ehrenbürgerschaft geht auf die Französische Revolution und ihren Titel „citoyen d’honneur“ zurück. Die ersten deutschen Städte, die einen ähnlichen Titel verliehen, waren 1790 Saarbrücken und Hannover. Die Auszeichnung besteht, wenn sie nicht aberkannt wird, bis zum Lebensende. In Anbetracht ihrer Verdienste um die Stadt Bornheim hat der Rat der Stadt Bornheim die Ehrennadel in Bronze verliehen an: Ralph Bückreiß, Herbert Gatz, Franz Gerihsen, Andrea Gesell, Marc Müller und Heinz-Peter Schulz. Die Ehrennadel in Silber erhielten: Else Feldenkirchen, Petra Heller, Günter Heßling und Konrad Velten. Die Ehrennadel in Gold und die Ehrenbezeichnung Ehrenratsherrin wurden verliehen an: Helga Bandel, Ewald Keils, Ute Kleinekathöfer, Heinz Müller, Manfred Quadt-Herte, Heinz-Joachim Schmitz und Harald Stadler. Den Ehrentitel Ehrenortsvorsteher erhielt Franz-Josef Faßbender. Die Ehrenbezeichnung Ehrenbürgermeister von Bornheim wurde verliehen an Wolfgang Henseler.