Entlang der Königstraße Das ändert sich bei den Geschäften im Bornheimer Zentrum

Bornheim · Jahrzehntelang führte die Familie Paffenholz ihr Spiel- und Schreibwarengeschäft and der Königstraße in Bornheim. Nun will eine junge Bonnerin eine besondere Geschäftsidee dort umsetzen. Und das ist nicht die einzige Neueröffnung, die im Ortszentrum bevorsteht.

24.07.2024 , 12:00 Uhr

Brautkleider statt Spiel- und Schreibwaren: Ins frühere Traditionsgeschäft Paffenholz an der Bornheimer Königstraße zieht ein Geschäft für Brautmode. Foto: Antje Jagodzinski

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge