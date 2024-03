Zahlreiche Veranstaltungen Das bieten die Bornheimer Frühlings- und Spargelwochen

Es gibt aber noch viel mehr. Kulinarisches und Musikalisches, wie etwa der Auftritt von Köbes Underground in der Rheinhalle (Samstag, 8. Juni) oder Irish Folk mit der „Route Irish Band“ im Ratssaal (Samstag, 13. April). Gleich drei Tage lang, von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, feiert der Theaterverein „Edelweiß“ Hersel-Uedorf seinen 100. Geburtstag, unter anderem mit einem großen Jubiläumsfest am Sonntag in der Rheinhalle. Natürlich sind auch Landwirte dabei. Etwa der Biolandhof Apfelbacher in Brenig mit einem Frühlingsfest am Samstag, 4. Mai, oder der Uedorfer Spargelhof Saß mit einer Radtour rund um den Hof am Samstag, 25. Mai.