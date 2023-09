Fest in Bornheim Das bietet der Herseler Herbst am dritten September-Sonntag

Der Geißbock auf dem rot-weißen Bus des Fanclubs „Hennes on Tour“ des 1. FC Köln ist ein Hingucker. An diesem Tag steht er auf dem Parkplatz an der Herseler Mertensgasse. Das Gefährt wird beim Herseler Herbstes am Sonntag, 17. September, eine wichtige Rolle spielen. An dem Tag wollen 24 Gewerbetreibende, Vereine, Künstler und Institutionen mit Aktionen und Leckereien wieder viele Menschen in den Bornheimer Rheinort locken.