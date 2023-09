Gesellschaftliches Engagement Das bietet die erste Bornheimer Ehrenamtsbörse

Bornheim · Ob im Umweltschutz, bei der Feuerwehr oder in sozialen Bereichen: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die Gesellschaft – auch in Bornheim. Einen Überblick darüber bietet am Samstag die erste Ehrenamtsbörse in der Stadt.

13.09.2023, 15:00 Uhr

Auch in Bornheim engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Foto: dpa





Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge