Dorfgemeinschaft Sechtem Wie die Sechtemer ohne Kneipe auskommen

Geld, das sie unter dem Motto „Alle für einen guten Zweck“ den örtlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen wie Wirtz erläutert. So gehen je 350 Euro an die Kindertageseinrichtungen Klapperschuh, Wolfsburg, Sankt Wendelinus und Arche sowie an die Wendelinus-Grundschule und damit ausschließlich an Sechtemer Vereine, wie es auch in der Vereinssatzung steht, ganz nach der Devise „Vom Dorf fürs Dorf“.