Architektur in Bornheim Das Geheimnis des weißen Turms

„Da wohnt der Spinner“, gibt der Turmherr (65) einen zufällig aufgeschnappten Kommentar von Radfahrern wider, die an seinem Haus in Bornheim vorbeifuhren. Andere, ergänzt seine Frau, hätten schon beim Bau des auffälligen Betonturms im Garten des Einfamilienhauses Vermutungen darüber angestellt, ob dort ein Schwimmbad oder ein Bunker entstehen würde. Auch deshalb, und aus Angst vor Einbrechern, möchte das Ehepaar seinen Namen nicht veröffentlicht wissen. Und zur Lage des Hauses und des Turms nur so viel: irgendwo in den Bornheimer Rheinorten.