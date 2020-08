Bürgermeisterwahl : Das ist die Seniorenpolitik der Kandidaten in Bornheim

Bornheim. Alt und Jung vernetzen, mehr bezahlbarer Wohnraum, barrierefreier Nahverkehr: In vielem waren sich die vier Bornheimer Bürgermeisterkandidaten bei einer Podiumsdiskussion einig. Für Diskussion sorgten hingegen die Corona-Ansichten einer Kandidatin.

Der Demografiebericht der Stadt prophezeit, dass im Jahr 2030 rund ein Drittel der Bornheimer über 65 Jahre alt sein werden. „Wir sollten der Politik klarmachen, dass wir ein wichtiger Wahl-, aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind“, sagte Gabriela Knütter am Dienstagabend. Um ihrer eigenen Aufforderung nachzukommen, hatte die Vorsitzende des Seniorenbeirats die vier Bornheimer Bürgermeisterkandidaten zur Podiumsdiskussion in die Turnhalle der Johann-Wallraf-Schule geladen. Thema: die Belange der Generation ü 60.

Moderator und GA-Redakteur Christoph Meurer musste die Kandidaten auf dem Podium nur selten in ihre Schranken weisen, denn es sollte ein Abend der Zustimmung werden: Christoph Becker (parteilos), Petra Heller (CDU), Björn Reile (ABB) und Nathalie Sanchez Friedrich (parteilos) waren sich in vielen Aspekten einig. Großen Zuspruch erhielt zum Beispiel die Idee, Jüngere und Ältere stärker zusammenzubringen und dafür mehr Räume in der Stadt zu schaffen. Als Vorbild bezeichnete Heller den GFO Klostergarten in Merten, ein Quartier, in dem Wert auf die inklusive Vernetzung der Bürger gelegt wird.