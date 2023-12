Das Programm des Bornheimer Kulturforums Irish Folk, Kölsch und eine alte Liebe

In ihrem Rückblick erinnerten sie an die große Resonanz auf die „Kölsche Musik am Rhein“ in der Weinkellerei Antwerpen in Hersel sowie auf die Reihe „Jazz und Wein“ in der Europaschule. Schnell ausverkauft war außerdem die musikalische Lesung der Kölner Journalistin Elke Heidenreich und ihres Lebensgefährten, des Pianisten Marc-Aurel Floros, im November.