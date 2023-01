Rheinenergie informiert : Das war der Grund für den Stromausfall in Bornheim

Bornheim Teils mehrere Stunden waren Menschen am Neujahrstag in Bornheim ohne Strom. Nach Angaben von Rheinenergie hatte das gleich zwei Ursachen.

Gleich zwei Defekte waren die Ursache für den Stromausfall am Neujahrstag in Teilen Bornheims. Das teilte das zuständige Unternehmen Rheinenergie am Montag auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Wie berichtet, war der Strom am Sonntag in Teilen der Vorgebirgsstadt ausgefallen. Betroffen waren vor allem die Ortsteile Walberberg und Merten, aber auch Dersdorf, Waldorf und Kardorf sowie einige Bereiche am Ville-Hang.